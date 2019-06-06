شكرا لقرائتكم خبر عن 710 آلاف إردب شعير و10 آلاف للقمح.. إنتاج مطروح من الري بمياه الأمطار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع اللواء مجدي الغرابلي، محافظ مطروح، توريد كميات القمح بالمحافظة (14,400 ألف إردب حتى الآن) من المناطق المروية بالمياه بقرى الخرجين والحمام من إجمالي مساحة 15,258 ألف فدان، حيث تم الانتهاء من 60% من الحصاد حتى مطلع يونيو.

صرح بذلك المهندس حسين السنيني، وكيل وزارة مديرية الزراعة بمطروح، وأضاف أنه من المتوقع أن تصل كمية القمح المورد إلى الشركة المصرية للصوامع إلى 18 ألف إردب من إنتاج المحافظة، حيث يتم التوريد بـ 660 جنيهًا للإردب.

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وأضاف السنيني أن محافظة مطروح شهدت هذا العام أعلى موسم للحصاد، حيث بلغت المساحة المزروعة على مياه الأمطار 284 ألف فدان شعير و3,400 فدان قمح. ومن المتوقع أن تنتج هذه المساحة حوالي 710 ألف إردب شعير و10 آلاف إردب قمح يستهلك محليًا.

وأضاف المحافظ أنه سيتم من العام المقبل توفير التقاوي مُبكرًا للمزارعين من خلال حقول الإرشاد الزراعي.

يأتي ذلك ضمن اهتمام المحافظة بالزراعة وزيادة الإنتاج وتحديث المعدات والآلات الزراعية بأحدث التكنولوجيا مع تدريب العمالة على أحدث طرق الزراعة للوصول بأعلى وأجود المحاصيل الزراعية.