شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط مرتكبي واقعة قتل شاب بـ«أبوقرقاص» بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت إدارة المباحث بمديرية أمن المينا، بالتعاون مع قطاع الأمن العام، من ضبط المتهمين بارتكاب واقعة قتل شاب، بقرية أبوقرقاص بالمنيا.

بداية الواقعة، ببلاغ لمركز أبوقرقاص، من المستشفى العام بوصول «محمود» 17 سنة، عاطل مقيم دائرة المركز، جثة هامدة إثر إصابته بكدمات وسحجات متفرقة، وآثار إيثاق بالذراعين.

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على الفور تشكل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام، تحت إشراف اللواء علاء سليم، وبمشاركة مفتشى القطاع وضباط إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنيا، وبسؤال والد الشاب، «مزارع» 54 سنة، قرر خروجه أمس من مسكنهما عقب الإفطار، وعثوره على جثته بطريق القاهرة / أسوان الزراعى، أمام القرية ولم يتهم أحداً.

بالفحص والتحرى، أسفرت جهود الفريق البحثى، عن أن وراء ارتكاب الواقعة والد المجنى عليه، و«أ.ع»، مزارع، 24 سنة، وشقيق الثانى «إبراهيم» مزارع، 19 سنة، إبنى خال المجنى عليه.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وقرر الأول أن ابنه سيئ السمعة، وسبق ارتكابه لعديد من وقائع السرقات بمنطقة سكنهم، ومعايرة الأهالى له، وقيامه بسرقة بعض منقولات الزوجية الخاصة بابنة خاله «شقيقة المتهمين الثانى والثالث»، فقاموا بإيثاقه بغرفته بحبل، وتناوبوا التعدى عليه بالضرب لتأديبه، إلا أنهم فوجئوا بوفاته فقاموا بنقله للمستشفى والادعاء بالعثور على جثته خشية ضبطهم، وأرشدوا عن الأدوات المستخدمة "سكين حبل، قطعة خشبية".

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.