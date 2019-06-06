شكرا لقرائتكم خبر عن جنازة عسكرية لأحد شهداء كمين العريش بأسيوط (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حضر المهندس نبيل الطيبي، سكرتير عام مساعد محافظة أسيوط، الخميس، نائبًا عن اللواء جمال نور الدين، محافظ أسيوط، مراسم الجنازة العسكرية للشهيد البطل المجند أبنوب ناجح مرزق عطي بمطار أسيوط الدولي، عقب وصول جثمانه على متن طائرة عسكرية.

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شارك في الجنازة العسكرية، اللواء أركان حرب خالد لبيب، والمقدم محمود صبحي، نائب المستشار العسكري للمحافظة، وهويدا شافعي، رئيس مركز ومدينة القوصية، وبعض أفراد أسرة الشهيد ولفيف من ضباط وجنود المنطقة الجنوبية العسكرية.

وعقب انتهاء الجنازة تم نقل جثمان الشهيد إلى مسقط رأسه بقرية بني قرة، التابعة لمركز القوصية، لاستكمال مراسم الجنازة ودفن الجثمان بمدافن العائلة بالقرية.

وكلف محافظ أسيوط رئيس مركز ومدينة القوصية بالحضور والإنابة في استكمال مراسم تشييع ودفن جثمان الشهيد وتقديم كافة الدعم والمساعدة لأسرة الشهيد.

وصول جثمان الشهيد المجند أبانوب ناجح أحد شهداء كمين العريش إلى أسيوط

وصول جثمان الشهيد المجند أبانوب ناجح أحد شهداء كمين العريش إلى أسيوط