شكرا لقرائتكم خبر عن احتجاز 16 حالة تسمم في أول أيام العيد بمركز سموم جامعة الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
استقبل مركز السموم، التابع لكلية الطب في جامعة الإسكندرية، الأربعاء، 16 حالة تسمم، خلال الاحتفال بأول أيام عيد الفطر المبارك.
وقالت الدكتورة مها غانم، مدير مركز السموم، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، إنه تم احتجاز الحالات التي وردت إلى المستشفى بمركز السموم لتلقى العلاج والإسعافات اللازمة، مُشيرة إلى أنه تم على الفور تقديم الإسعافات الأولية للمصابين.
وأشارت إلى أن الحالات الواردة عبارة عن «ادعاء تسمم مبيدات زراعية وتناول وجبات غذائية فاسدة وتسمم غاز الكلور»، وأن جميع الحالات مازالت موجودة في المركز ولم يتقرر بعد خروجهم.
وحذرت «غانم» من تناول الأسماك المُملحة لـ«احتوائها على سم قاتل يصيب بالشلل وضعف العضلات وصعوبة التنفس ويؤدي للوفاة، وكذا عقار (الأفدرين) لإنقاص الوزن و(الكورتيزون)، لزيادة الوزن، لافتة أن العقارين يسببان الوفاة في حال تناولهما لهذه الأغراض، مُحذرة من الوصفات مجهولة المصدر التي يجري ترويجها على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الآونة الأخيرة».
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