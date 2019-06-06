شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: انخفاض تدريجي في الحرارة وأمطار ببعض المناطق.. والقاهرة 35 درجة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، انخفاضا تدريجيا في درجات الحرارة، ليسود البلاد، غدا الجمعة، طقس لطيف على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

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وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة تنشط على جنوب سيناء وجنوب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة، كما تنشط على خليج السويس، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون مضطربة مع ارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة، غدا، على محافظات ومدن مصر

الصغرى العظمى

القاهرة 23 35

شبين الكوم 24 35

طنطا 23 34

دمنهور 23 28

الإسكندرية 22 27

بلطيم 22 31

مطروح 21 26

السلوم 20 26

سيوة 22 33

بورسعيد 24 27

دمياط 24 27

الزقازيق 22 35

الإسماعيلية 22 35

السويس 23 35

العريش 23 29

رفح 24 29

رأس سدر 25 33

نخل 19 33

نويبع 28 37

طابا 26 35

كاترين 17 33

الطور 23 35

شرم الشيخ 30 42

الغردقة 29 42

مرسى علم 25 39

الفيوم 25 36

بني سويف 25 36

المنيا 25 36

أسيوط 24 37

سوهاج 26 39

قنا 27 41

الأقصر 29 42

أسوان 31 43

أبوسمبل 32 44

الوادي الجديد 31 42

شلاتين 28 39

أبورماد 29 38

حلايب 30 34

رأس حدربة 30 34