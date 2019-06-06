شكرا لقرائتكم خبر عن احتجاز أحمد أحمد رئيس الكاف فى باريس للتحقيق معه بقضية فساد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت تقارير صحفية إن أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقى لكرة القدم قد تم التحفظ عليه من قبل السلطات الفرنسية للاستماع إلى أقواله فى بعض اتهامات الفساد الموجهة إليه.

وفقا لموقع Jeune Afrique الفرنسى أنه تم القبض على أحمد أحمد صباح يوم الخميس في تمام الثامنة والنصف صباحًا فى مقر إقامته بباريس من قبل المكتب المركزى لمكافحة الفساد والجرائم المالية والمالية للاستماع إليه فى الشكوى المقدمة ضده.

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أشار الموقع إلى أن الشكوى ترتكز على الاتهامات التى وجهها له عمرو فهمى سكرتير عام الاتحاد الأفريقى بشأن بعض التعاقدات التى تخص ملابس الاتحاد الأفريقى وأمور مالية أخرى.