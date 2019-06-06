شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط تاجر عملة جمع مليون دولار من حوالات المصريين بالخارج فى الدقهلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجحت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن الدقهلية، فى ضبط تاجر مصوغات، بتهمة الاتجار فى النقد الأجنبى، خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء.

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وأكدت تحريات رجال المباحث، تلقى المتهم العديد من الحوالات بالدولار الأمريكى، من أشخاص عدة ببعض الدول العربية، على حسابه الشخصى بأحد البنوك، وعقب ذلك يقوم بصرفها وبيعها بما يقابلها بالجنيه المصرى، لراغبى شرائها بأسعار السوق السوداء، خارج نطاق السوق المصرفية مستفيداً من فارق سعر العملة، ثم يقوم بتسليمها لذويهم بالبلاد، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات وباستدعاء المتهم، وبمواجهته اعترف بنشاطه غير المشروع، وتبين أن حجم التحويلات التى تلقاها خلال العامين الماضيين، طبقاً للفحص المستندى بلغت "مليون دولار أمريكى"، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.