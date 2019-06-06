شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تفاصيل جدول امتحانات الثانوية العامة 2019 × 12 معلومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقل من 48 ساعة تفصلنا عن بدء امتحانات الثانوية العامة 2019، والتى تنطلق السبت المقبل 8 يونيو، وتنتهى 3 يوليو القادم. وتذكيراً لأبنائنا الطلاب ينشر ”الخليج 365” تفاصيل جدول الثانوية العامة لعام 2019 خلال السطور التالية :

1- السبت 8 يونيو يؤدى طلاب الثانوية العامة امتحان اللغة العربية والتربية الدينية.

2- الاثنين 10 يونيو يؤدى طلاب الثانوية العامة امتحان الاقتصاد والإحصاء.

3- الأربعاء 12 يونيو يؤدى طلاب الثانوية العامة امتحان اللغة الأجنبية الأولى.

4- السبت 15 يونيو يؤدى طلاب الثانوية العامة امتحان الرياضيات التطبيقية "الاستاتيكا".

5- الاثنين 17 يونيو يؤدى طلاب الثانوية العامة امتحان مواد الأحياء والديناميكا والفلسفة والمنطق.

6- الأربعاء 19 يونيو إجازة من الامتحانات.

7- السبت 22 يونيو يؤدى طلاب الثانوية العامة امتحان الفيزياء والتاريخ.

8- الاثنين 24 يونيو إجازة من الامتحانات.

9- الأربعاء 26 يونيو يؤدى طلاب الثانوية العامة امتحان الكيمياء والجغرافيا يوم.

10- السبت 29 يونيو يؤدى طلاب الثانوية العامة امتحان الجيولوجيا والعلوم البيئية والتفاضل والتكامل وعلم النفس والاجتماع.

11- الاثنين 1 يوليو يؤدى طلاب الثانوية العامة امتحان اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية.

12- الأربعاء 3 يوليو يختتم طلاب الثانوية العامة امتحاناتهم بمادة الرياضيات البحتة" الجبر والهندسة الفراغية".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على تفاصيل جدول امتحانات الثانوية العامة 2019 × 12 معلومة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.