مؤسسة بطرس غالي تدعو للإنضمام لجهود مؤسسات الدولة لدحر الإرهاب

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:

اعتبرت مؤسسة "كيمت بطرس غالي للسلام والمعرفة" الحادث الإرهابي الذي وقع في العريش أمس الأربعاء، بأنه جريمة ضد الوطن، مؤكدة أن الدولة المصرية بكافة مؤسساتها وشعبها قادرة على دحر مثل هذه الجرائم الإرهابية.

وشددت المؤسسة فى بيان اليوم الخميس، أنه لا يجب اختزال أمر ومواجهة هذه الجرائم في عملية إصلاح خطاب ديني وحسب، حيث أن المطلوب هو الارتقاء الشامل والنهوض بالنسق الاجتماعي العام وذلك باستمرارية عمليات الإصلاح والتطوير الجارية والمتزامنة مع تحديث كافة قطاعات الدولة المختلفة بدءا من منظومة التعليم في كل مراحله، فضلًا عن إصلاح باقي القطاعات المختلفة.

واختتم البيان بالتأكيد أن المؤسسة والتي ترتكز فلسفتها وبرامج وخطط عملها على نشر وترسيخ ثقافة السلام والمعرفة تدعو كافة مؤسسات المجتمع المدنى المختلفة للإنضمام لجهود مؤسسات الدولة الرسمية كل في مجاله بما يحقق التناغم وشمولية المواجهة لدحر الارهاب واجتثاثه دعما لاستقرار وتقدم الوطن.

وكانت عناصر ارهابية قد قامت فى الساعات الأولى من صباح أول ايام عيد الفطر المبارك، باستهداف نقطة ارتكاز أمني بشمال غرب العريش.​