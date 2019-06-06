"خطوط ساخنة وغرف عمليات".. التعليم تواصل استعداداتها لامتحانات الثانوية العامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-ياسمين محمد:

تواصل مديريات التربية والتعليم على مستوى الجمهورية، استعداداتها لانطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2018/ 2019، التي تنطلق السبت المقبل، بمادتي اللغة العربية والتربية الدينية.

وقالت مصادر مطلعة بوزارة التربية والتعليم، إن رؤساء لجان الامتحانات، يتسلمون كشوف المناداة الخاصة بالطلاب، اليوم الخميس، قبل انطلاق الامتحان بـ48 ساعة، من لجان النظام والمراقبة الـ11 المنتشرين في أنحاء الجمهورية؛ لتعليق نسخة منها على باب المدرسة مرفق بها أرقام جلوس الطلاب، حتى يتمكن الطلاب من معرفة أرقام لجانهم ومقاعدهم داخل اللجان.

وأضافت المصادر، أن مديري المديريات التعليمية، عقدوا، اليوم الخميس، اجتماعًا مع رؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة المنتدبين للعمل ومديري الإدارات التعليمية؛ للاتفاق على التعليمات النهائية للامتحانات، واتخاذ إجراءات فرش اللجان.

ولفت إلى أن الاجتماع شهد اتفاقًا على تشغيل خطوط ساخنة بين لجان الامتحانات، وغرفة العمليات الفرعية في كل محافظة، والتي بدورها تتصل بغرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم.

Advertisements

اتفق مديرو المديريات مع رؤساء اللجان على توقيتات تسليم كراسات أسئلة الامتحانات "البوكليت"، لمواد الأسبوع الأول، وإجراءات عودتها عقب انتهاء كل امتحان؛ للتصحيح.

ووجه مديرو المديريات، مديري الإدارات التعليمية، بالاستماع لجميع مطالب المعلمين فيما يخص الاستراحات بما يحقق إقامة كريمة لهم أثناء أعمال الامتحانات.

وتسلم رؤساء لجان سير الامتحانات، المدارس التي وقع عليها الاختيار لتكون مقرًا لامتحانات الثانوية العامة التي تنطلق بعد غد؛ تمهيدًا لفرشها غدًا الجمعة، بتجهيز حجرات الكنترول، وتعليق كشوف منادات الطلاب، ولصق بياناتهم المتضمة أسمائهم الرباعية وأرقام جلوسهم على المقاعد الخاص بهم داخل اللجان.

وتنطلق امتحانات الثانوية العامة، للعام الدراسي 2018/ 2019، اعتبارًا من يوم السبت الموافق 8 يونيو 2019، وتستمر حتى 3 يوليو، ويتقدم إليها نحو 659 ألف طالب وطالبة، يؤدون الامتحانات بـ1817 لجنة سير على مستوى الجمهورية.