أمين "بيت الزكاة": 800 مليون جنيه حجم التبرعات سنوياً.. 65% منها في رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

قال الدكتور صفوت النحاس، الأمين العام لبيت الزكاة والصدقات المصري، إن البيت يتلقى ما يقرب من 800 مليون جنيه تبرعات لأموال الزكاة سنوياً، لافتًا إلى أن 65 % منها خلال شهر رمضان فقط، ويتم صرفها في مصارفها الشرعية.

وأضاف النحاس في تصريحات لمصراوي، أن أبرز المساعدات يتم توجيهها لمحافظات الصعيد، ممثلة في تقديم إعانات شهرية تتراوح من 500 إلى ألف جنيه، لـ86 ألف أسرة، بإجمالي 42 مليون جنيه، وإعادة تأهيل المنازل وتوصيل المرافق لها، ومساعدة غير القادرين على الزواج، والمساهمة في الإفراج عن الغارمين والغارمات.

وكشف الأمين العام لبيت الزكاة والصدقات، أنه يوجد بروتوكول تعاون مع معظم المستشفيات الجامعية بالقاهرة والمحافظات للمساهمة في القضاء على قوائم حالات الانتظار، ويتكفل بيت الزكاة بجميع مصروفاتها بالكامل، فضلا عن بحث حالات مرضى القوائم اجتماعيا، لتقديم المساعدات لهم.

وأوضح أن بيت الزكاة يوفر نفقات الرعاية الصحية والعلاج للمحتاجين تقدر قيمتها بـ35 مليون جنيه، إضافة إلى الاشتراك في المبادرات التي تطلقها رئاسة الجمهورية، وتم إنفاق ما يقرب من 70 مليون جنيه، في حملة القضاء على فيروس سي.

وقال إن البيت بصدد إنشاء مركز لرعاية الأطفال بلا مأوى، بمحافظة الشرقية، خلال 5 شهور من الآن، لتدريب هولاء الأطفال على حِرف معينة حتى يكونوا مؤهلين لسوق العمل مباشرة.