محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:
قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن طقس اليوم الخميس ثاني أيام عيد الفطر المبارك سيكون شديد الحرارة على أغلب الأنحاء في فترات النهار لطيف ليلا، لكنه سيكون مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري.
وأضاف عبدالعال في تصريحات لـ"الخليج 365"، أن درجات الحرارة ستبدأ من غدٍ الجمعة التراجع بمقدار درجتين إلى 3 درجات، وتسجل على القاهرة 34 درجة، ويوم السبت 33 درجة على القاهرة والوجة البحري.
وعن حركة الرياح، أكد "عبدالعال" وجود نشاط ملحوظ في حركة الرياح على مستوى محافظات الجمهورية التي ستكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب سيناء وبعض محافظات الصعيد.
وتابع: من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على غرب البلاد ومناطق من جنوب الصعيد وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.
كانت هذه تفاصيل خبر "نشاط للرياح وأمطار خفيفة".. الأرصاد تعلن طقس الـ48 ساعة المقبلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.