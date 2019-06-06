"نشاط للرياح وأمطار خفيفة".. الأرصاد تعلن طقس الـ48 ساعة المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن طقس اليوم الخميس ثاني أيام عيد الفطر المبارك سيكون شديد الحرارة على أغلب الأنحاء في فترات النهار لطيف ليلا، لكنه سيكون مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري.

وأضاف عبدالعال في تصريحات لـ"الخليج 365"، أن درجات الحرارة ستبدأ من غدٍ الجمعة التراجع بمقدار درجتين إلى 3 درجات، وتسجل على القاهرة 34 درجة، ويوم السبت 33 درجة على القاهرة والوجة البحري.

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وعن حركة الرياح، أكد "عبدالعال" وجود نشاط ملحوظ في حركة الرياح على مستوى محافظات الجمهورية التي ستكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب سيناء وبعض محافظات الصعيد.

وتابع: من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على غرب البلاد ومناطق من جنوب الصعيد وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

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