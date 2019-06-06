بينها علاج للسرطان.. الصحة تُحذر من 6 أدوية بالأسواق (مستندات)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

حذرت وزارة الصحة والسكان، من 6 أدوية "مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات"، تم تداولها في الأسواق خلال الفترة الماضية، مطالبة بضبط وتحريز ما يوجد بالسوق المحلية والوحدات الحكومية بعد اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة.

وأصدرت الإدارة المركزية للصيدلة عددًا من المنشورات خلال الأيام الماضية -حصل عليها الخليج 365- للتحذير من هذه الأدوية.

وحذر المنشور رقم (20 لسنة 2019)، من المستحضر البيطري "Doxyral 20 powder"، والمدون عليه رقم التسجيل 61837، وتصنيع مصنع RAL pharma، ويتم تسويقه بمعرفة شركة مالتى ميد.

وأوضحت إدارة الصيدلة أن إدارة تسجيل الأدوية البيطرية، أفادت بأن المستحضر سالف الذكر غير مسجل لديها، طبقاً لقاعدة البيانات المتاحة لدى إدارة التسجيل حتى تاريخه.

كما حذرت الوزارة من العبوات المهربة وغير المسجلة من مستحضر "zytiga 500mg tab"، والذي يستخدم لعلاج سرطان البروستاتا الخبيث.

وبيّنت إدارة الصيدلة الفرق بين العبوات الأصلية والمغشوشة.

وفي منشورها رقم (22 لسنة 2019)، حذرت وزارة الصحة من مستحضر تجميل مغشوش يحمل اسم "worecare cream" برقم تسجيل 7935/2006، حيث تقدمت الشركة بشكوى أنها لم تقم بإنتاج هذا المستحضر من قبل.

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وإلى جانب ذلك، حذرت الوزارة في منشورها رقم (23 لسنة 2019) من مستحضر تجميل مغشوش تحت اسم "vividol hair oil" برقم تسجيل 6871/2010، حيث تقدمت الشركة صاحبة المستحضر بشكوى لتداول المستحضر المغشوش بالأسواق.

وفي منشورها رقم "24 لسنة 2019"، طالبت الوزارة بضبط وتحريز ما قد يوجد بالسوق المحلية من مستحضر "جاست ريج 200 مجم أقراص"؛ لوجود خطأ في تغليف بعض الشرائط، للتشغيلة رقم 191566.

ويستخدم العقار لعلاج اضطرابات الجهاز الهضمي.

كما شددت وزارة الصحة على عدم تناول مستحضر "rantidol 150 mg tab"، إنتاج شركة النصر للتشغيلة رقم 103817؛ حيث إنه غير مطابق من حيث الخواص الطبيعية.

ويستخدم مستحضر رانتيدول في علاج قرحة المعدة والاثني عشر وحموضة المعدة.

ووجهت إدارة الصيدلة بضرورة تجميد الأرصدة الموجودة لديهم من تلك التشغيلات، وارتجاع ما تم بيعه للصيدليات لمخازن الشركة بجميع محافظات الجمهورية من التشغيلات سالفة الذكر، وإبلاغ إدارة الصيدلية بمديرية الشؤون الصحية بالمحافظة بالأرصدة والمرتجعات.

كما أمرت، بتسليم مندوب الشركة للأحراز بعد أخذ التعهد اللازم بعدم فض الأختام إلا في وجود أحد مفتشي الصيدلة، مع موافاة الإدارة بالكميات التي تم تحريزها على أن يتم إعدام تلك الكميات بمعرفة لجنة يكون أحد أعضائها من "مفتشي الصيدلة".