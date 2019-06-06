مدير معهد ناصر: إجراء 2000 عملية بوحدة القلب المفتوح سنوياً

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

أكد الدكتور هاني راشد، مدير معهد ناصر، تطوير وحدة جراحة القلب المفتوح لخدمة مرضى قوائم الانتظار بمستشفى معهد ناصر، مشيرًا إلى تخطي عدد العمليات لـ 2000 حالة سنويًا، بتكلفة إجمالية بلغت 52 مليون جنيه.

وقال في تصريحات صحفية، اليوم، إنه تم زيادة أسرة الرعاية المركزة والأطفال من 6 إلى 15 سريرًا، والحضانات من 6 إلى 12 سريرًا، بالإضافة إلى تطوير 9 مصاعد و5 غلايات، مؤكدًا تطوير شبكة المعلومات بالمعهد، بتكلفة بلغت 23 مليون جنيه، علاوةً على تزويد المستشفى بـ 360 كاميرا مراقبة لضمان الإشراف والمتابعة.

وأضاف مدير معهد ناصر، أنه تم توفير جهاز أشعة حديث مخصص للطوارئ، إضافةً إلى توفير غرفة للنساء والتوليد بجوار حضانات الأطفال، وكذلك توفير غرف لإقامة الأطباء والاستشاريين، تنفيذًا لتعليمات وزارة الصحة، بالاهتمام بمقدمي الرعاية الصحية، وتوفير كافة سبل الراحة لهم.