بعد ارتكاب 7 وقائع.. سقوط عصابة لسرقة الدراجات النارية بالمنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أجهز الأمن بالمنيا من ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات النارية. أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المنيا قيام شخصين، لأحدهما معلومات جنائية بتكوين تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب حوادث سرقات الدراجات النارية. عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما 7 حوادث بدائرة القسم، وأرشدا عن المسروقات لدى عميلين لهما "عاطلين، لأحدهما معلومات جنائية، سيئين النية أمكن ضبطهما. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

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