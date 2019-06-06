خلال 24 ساعة.. ضبط 46 طربة حشيش قبل ترويجها بـ 6 محافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تنسيقا مع أجهزة البحث الجنائي بمديريات أمن "القاهرة، الإسكندرية، الجيزة، مطروح، بورسعيد، أسيوط"، شنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات حملات مكبرة لضبط قضايا الاتجار في المواد المخدرة.

وأسفرت جهود الإدارة العامة لمكافحة المخدرات عن ضبط 2 من العناصر الإجرامية، لقيامهما بالاتجار بالمواد المخدرة، وترويجها على عملائهما بدائرة قسم شرطة (حلوان) بمحافظة القاهرة وبحوزتهما "12 طربة لمخدر الحشيش وزنت 1,200 كيلو جرام، 2 هاتف محمول، مبلغ مالي".

وأثمرت الجهود بمحافظة الإسكندرية، عن ضبط أحد العناصر الإجرامية، لاتجاره في المواد المخدرة، وترويجها على عملائه بدائرة قسم شرطة (برج العرب) وبحوزته "24 طربة لمخدر الحشيش وزنت 2,400 كيلو جرام، هاتف محمول، مبلغ مالي، وضُبط أحد العناصر الإجرامية بمحافظة الجيزة، لاتجاره في المواد المخدرة، وترويجها على عملائه بدائرة مركز شرطة "بولاق الدكرور" وبحوزته "كمية من مخدر الحشيش وزنت 600 جرام، هاتفين محمول، مبلغ مالي".

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وبمحافظة مطروح ضُبط أحد العناصر الإجرامية، لاتجاره في المواد المخدرة، وترويجها على عملائه بدائرة قسم شرطة (الحمام) بمحافظة مطروح وبحوزته "10 طربة لمخدر الحشيش وزنت 1 كيلو جرام، هاتف محمول، مبلغ مالي"، كما تم ضبط 2 من العناصر الإجرامية، سبق اتهامهما في 25 قضية، لقيامهما بالاتجار في المواد المخدرة، وترويجها على عملائهما بدائرة قسمي شرطة "الضواحي، الزهور" بمحافظة بورسعيد وبحوزتهما (كمية من مخدر الهيروين وزنت 350 جرام، 2 هاتف محمول، مبلغ مالي، سلاح أبيض "كاتر").

كما ضُبط بمحافظة أسيوط أحد العناصر الإجرامية، لاتجاره في المواد المخدرة، وترويجها على عملائه بدائرة قسم شرطة أبوتيج، وبحوزته "كمية من مخدر الهرويين وزنت 100 جرام، هاتف محمول، مبلغ مالي".

تحررت المحاضر اللازمة حيال كل واقعة وتولت النيابة التحقيق.