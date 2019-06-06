بحجم تعاملات مليون دولار.. سقوط تاجر مصوغات لاتجاره في العملة بالدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ألقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، تاجر مصوغات، مقيم بدائرة مركز شرطة دكرنس بالدقهلية، لاتجاره في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام هذا التاجر بالإتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء من خلال تلقيه العديد من الحوالات بالدولار الأمريكي من أشخاص عدة ببعض الدول العربية على حسابه الشخصي بأحد البنوك.

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ووكشفت التحريات أن التاجر يقوم عقب ذلك بصرفها وبيعها بما يقابلها بالجنيه المصري لراغبي شرائها بأسعار السوق السوداء خارج نطاق السوق المصرفية، مستفيداً من فارق سعر العملة، ثم يقوم بتسليمها لذويهم بالبلاد، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات واستدعاء المذكور وبمواجهته اعترف بنشاطه غير المشروع، وتبين أن حجم التحويلات التي تلقاها خلال العامين الماضيين طبقاً للفحص المستندي بلغت مليون دولار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.