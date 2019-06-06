الأمن العام: علاقة عاطفية وإيصالات أمانة وراء مقتل مزارع بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

كشف قطاع الأمن العام، وإدارة البحث الجنائي بالشرقية، ملابسات العثور على مزارع مصاب بجرح طعني بالساق بدائرة مركز شرطة كفر صقر بالشرقية، وتوفي قبل وصوله للمستشفى متأثرا بإصابته.

وبالفحص تبين أن المتوفي يدعى مزارع 53 سنة، مقيم بدائرة مركز شرطة كفر صقر، عثر عليه الأهالي مُلقى على جانب الطريق.

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وتوصلت التحريات إلى تحديد مرتكبي الواقعة وهم "ربة منزل، عاملين" أحدهما شقيق الأولى"، سائق، لاثنين منهم معلومات جنائية مسجلة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وقررت الأولى بارتباطها بعلاقة عاطفية بالمجني عليه، واتفاقها مع باقي المتهمين على استدراجه وإكراهه على توقيع إيصالات أمانة لمساومته وابتزازه ماليًا، وفي سبيل تنفيذ ذلك قامت باستدراجه لمكان الواقعة، وحال إكراه على توقيع إيصالات الأمانة رفض فقام أحد العاملين بالتعدي عليه بسلاح أبيض "سكين" فأحدث إصابته التي أودت بحياته، ثم استولوا على "التوك توك" خاصته، وهاتفه المحمول، وفروا هاربين، وأرشدوا عن السلاح المستخدم والمسروقات.

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.