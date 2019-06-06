إيفاد مأمورية قانونية لاستخراج بطاقات الرقم القومي للمصريين بالإمارات والأردن



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

وافق محمود توفيق وزير الداخلية، على قيام قطاع مصلحة الأحوال المدنية بإيفاد مأمورية قانونية وفنية لاستخراج بطاقات الرقم القومي للمواطنين المصريين المقيمين بدولتي الإمارات والأردن.

وقال بيان صادر اليوم إنه تقرر سفر عدد من ضباط وموظفي قطاع الأحوال المدنية إلى الإمارات اعتباراً من يوم الأحد الموافق 9/6/2019 لمدة 10 أيام، وتقرر سفر عدد من ضباط وموظفي قطاع الأحوال المدنية إلى الأردن اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 10/6/2019 لمدة 11 يوماً.

وشار البيان إلى أن هذا يأتي في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى توفر الخدمات للمواطن بسهولة ويسر، وحرصاً على التواصل مع المواطنين المصريين المقيمين بالخارج وتقديم الخدمات بمحال إقامتهم دون تحميلهم تكاليف ومشقة حضورهم للبلاد لاستخراج بطاقات الرقم القومي.