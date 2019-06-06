سقوط عصابة الـ 5 لسرقة الكابلات الكهربائية من مقابر الإمام الشافعي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: ضبطت أجهزة أمن القاهرة، 5 أشخاص حال قيامهم بسرقة كابلات كهربائية من داخل إحدى كبائن الكهرباء بمنطقة المقابر بالخليفة. اشتبهت قوة من وحدة مباحث قسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة، أثناء المرور لملاحظة الحالة بدائرة القسم في 5 أشخاص مقيمين دائرة القسم، وبتتبعهم تم ضبطهم حال قيامهم بسرقة كمية من الكابلات الكهربائية من داخل إحدى كبائن الكهرباء الكائنة بمنطقة مقابر الإمام الشافعي بدائرة القسم، وعثر بحوزتهم على (6 لفافات من الكابلات الكهربائية بطول 35 متر، الأدوات التي تُستخدم في ممارسة نشاطهم الإجرامي، دراجة نارية "تروسيكل" بدون لوحات معدنية ملك وقيادة أحدهم). وبمواجهتهم اعترفوا بسرقة المضبوطات بأسلوب "القطع" باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهم بقصد التصرف فيها بالبيع، حُرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة للتحقيق.

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