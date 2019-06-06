عصابة البنوك.. ضبط عنصرين إجراميين سرقا 80 ألف جنيه من مدير شركة بحدائق القبة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

تمكن رجال مباحث القاهرة، من ضبط عنصرين إجراميين عقب قيامهما بسرقة مبلغ مالي من مدير إحدى الشركات.

أثناء مرور قوة أمنية بدائرة القسم لتفقد الحالة الأمنية، ألقت القبض على شخصين أحدهما مطلوب التنفيذ عليه في 3 أحكام حبس جزئي في قضايا "ضرب وسلاح") أثناء استقلالهما دراجة نارية "ملك وقيادة أحدهما" وبحوزتهما حقيبة يد بداخلها مبلغ مالي 80 ألف جنيه.

وبمواجهتهما اعترفا بسرقتها من مدير شركة استيراد وتصدير بأسلوب "التتبع والخطف" باستخدام الدراجة النارية المضبوطة، عقب قيامه بصرف المبلغ المشار إليه من أحد البنوك بدائرة القسم، وتم التوصل للمجني عليه، وبسؤاله تعرف على المتهمين واتهمهما بالسرقة.

جرى اتخاذ الإجراء اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.