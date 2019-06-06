القبض على المتهمين بسرقة معمل تحاليل بمدينة نصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاءعمران:

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على 3 عناصر إجرامية عقب قيامهم بسرقة معمل تحاليل بمدينة نصر

الواقعة بدأت حال قيام قوة من وحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول بتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، فألقوا القبض على 3 أشخاص بمنطقة عزبة الهجانة بدائرة القسم، سبق اتهام اثنين منهم في 6 قضايا "سرقة متنوعة، مخدرات"، وبحوزتهم (جهاز ميكروسكوب طبي، جهاز تحليل هرمونات، شاشة كمبيوتر، هاتف محمول، ساعة رقمية.

وبمواجهتهم عن مصدر المضبوطات اعترفوا بسرقتها من داخل معمل تحاليل بدائرة القسم بأسلوب "كسر الباب"، وباستدعاء المجني عليه تعرف على المضبوطات واتهمهم بالسرقة.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق