ضبط 7 متهمين بالاتجار في المخدرات و4 قطع أسلحة بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
واصلت أجهزة الأمن بالجيزة جهودها برئاسة اللواء دكتور مصطفى شحاتة؛ لإنفاذ القانون وتحقيق مبدأ الردع العام، وذلك بشن حملات مكبرة بمختلف المناطق.
وتستهدف الحملات تعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية، وخاصة محرزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص لما لها من خطورة بالغة على المجتمع.
أسفرت الحملات بقيادة اللواء رضا العمدة، مدير مباحث الجيزة، ونائبيه اللواءين محمد عبد التواب ومحمد الألفي عن ضبط 12 متهمًا بينهم 7 بالاتجار في المواد المخدرة بمضبوطات بلغت 110 جرامات حشيش، 383 قرصا مخدرا، 12 جرام هيروين و300 جرام من مخدر الإستروكس.
في مجال قضايا الأسلحة النارية، تم ضبط 4 متهمين، عُثر بحوزتهم على 3 فرد خرطوش محلية الصنع وبندقية خرطوش بامب أكشن عيار 12مم.
تحررت المحاضر اللازمة حيال المتهمين، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.
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