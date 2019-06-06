مخالفات الانتظار الخاطئ تضرب شوارع الجيزة في العيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

واصلت الإدارة العامة لمرور الجيزة حملاتها المرورية والانضباطية بالشوارع والمحاور الرئيسية؛ تنفيذا لتوجيهات اللواء دكتور مصطفى شحاتة، مساعد وزير الداخلية للقطاع.

‫وأسفرت جهود الحملات بقيادة اللواء علاء متولي، مدير مرور الجيزة -خلال 24 ساعة- عن ضبط 1996 مخالفة مرورية، تتصدرها نموذج 125 بـ 873 مخالفات تليها الانتظار الخاطئ بـ 710 مخالفات.

كما تم ضبط 8 مواقف عشوائية بمطالع ومنازل الكباري، و8 مخالفات عدم استخدام حزام الأمان والتصالح الفوري في 15 حالة دون تحرير أي مخالفة تجاوز السرعة المقررة "رادار".

يأتي هذا تنفيذا لتوجيهات اللواء دكتور مصطفى شحاتة، مدير أمن الجيزة، واللواء إيهاب مختار، حكمدار الجيزة، بشن عدة حملات مرورية وانضباطية؛ لفرض الانضباط بالشارع وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.