أخبار مصر | نقابة الأطباء البيطريين تدين الحادث الإرهابي الغادر بالعريش

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نقابة الأطباء البيطريين تدين الحادث الإرهابي الغادر بالعريش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدان الدكتور خالد العامري، نقيب الأطباء البيطريين ورئيس اتحاد البيطريين العرب، ومجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، الحادث الإرهاربي الذي وقع فى سيناء، كما تقدموا بخالص التعازي لأسر شهداء الوطن والذين استشهدوا جراء العمل الإرهابي الخسيس، والذي وقع صباح أول أيام عيد الفطر المبارك في أحد الأكمنة بمدينة العريش.

وأكد "العامري" أن الإرهاب الأسود لا دين له، وهذا الحادث الخسيس الأليم لن يثنى المصريين عن بناء دولتهم الحديثة وسوف يزيد تماسكهم ولن ينال الارهاب الغاشم المأجور من عزيمتهم، ولن يؤثر على النسيج الوطني الواحد وان الدين الإسلامي السمح بريء من هذه الأفعال والاعمال الإجرامية الخسيسة.