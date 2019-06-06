أخبار مصر | تعرف على مبادرة "مكافحة وعلاج الإدمان" في عيد الفطر في 10 معلومات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على مبادرة "مكافحة وعلاج الإدمان" في عيد الفطر في 10 معلومات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أطلق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، ورئيس مجلس ادارة الصندوق، اليوم الخميس، مبادرة "عيدك أحلى بدون تدخين وتعاطى .. عيش فى أمان من غير دخان"، وذلك لتوعية الشباب والأطفال بالآثار السلبية للتدخين وتعاطى المخدرات وكذلك توعية الأسر بمراحل الاكتشاف المبكر للتعاطى، وذلك بالحدائق العامة والمنتزهات على مدار أيام عيد الفطر المبارك.

وننشر تقريرا معلوماتيا يضم أهم معلومات عن المبادرة في 10ملعومات.

1_ تهدف المبادرة إلى توعية الشباب بأضرار تعاطى المخدرات وأيضا توعية الاطفال بأضرار التدخين، خاصة التدخين السلبى وتجنب وجود الأطفال فى الأماكن التى يتواجد فيها المدخنين.

2_ رفع وعى النشء بعدم تقليد من يدخنون أو من يتعاطون المخدرات لخطورتها على الصحة.

3_ تنظيم فاعليات المبادرة فى الحدائق العامة والمنتزهات وأماكن تواجد الأطفال والأسر مثل ساحات صلاة العيد.

4_ عروض وأنشطة فنية وتلوين الكراسات وتوزيع بلالين على الأطفال تحمل رسائل توعوية مثل "عيش فى امان من غير دخان " ومكتوب عليها رقم الخط الساخن لعلاج الإدمان " 16023".

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5_ رسائل توعية للشباب والأسر بأضرار التدخين وتعاطى المخدرات "كل ساعة ادمان تبعدك عن أسرتك أيام ..عيدك أحلى وأنت بعقلك وسط عيلتك .. ابنك انت قدوته ومثله الأعلى لو بتحبه وخايف عليه ونفسك تحميه من التدخين، خليك انت البداية وبطلها .. التدخين بيسبب تجاعيد في الجلد وبهتان لونه ،لو بشرتك غالية عندك احميها"وغيرها من الانشطة التى تتماشى مع المراحل العمرية المختلفة.

6_ التوعية بأضرار تعاطى المخدرات لمختلف الفئات وكذلك إلقاء الضوء على الخدمات التي يقدمها الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان 16023.

7_ إبراز الآثار السلبية لتعاطي المواد المخدرة، وتصحيح المفاهيم المغلوطة عن التعاطي من كون المخدرات تعمل على تنشيط الذاكرة وتساعد على نسيان الهموم وغيرها من المفاهيم الخاطئة لدى البعض.

8_ شرح أهداف المبادرة مجموعة من المختصين والمتطوعين لدى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان من خلال التواصل المباشر مع المواطنين وأسرهم والرد على استفساراتهم حول طبيعة مرض الإدمان وطرق الوقاية والاكتشاف المبكر للتعاطى‪.‬

9_ استخدام أساليب فنية وإبداعية وثقافية لتوعية الاطفال والشباب بأضرار التدخين وتعاطى المخدرات.

10_ توعية الأطفال بالبعد عن أصدقاء السوء والتركيز على دور الأسرة في كيفية الاكتشاف المبكر للتعاطي وطرق التواصل مع الخط الساخن لتقديم المشورة أو الخدمات العلاجية بالمجان وفى سرية تامة.

ولاقت المبادرة قبولا كبيرا من جانب الشباب كما تفاعل معاها الأطفال ورددوا هتافات ،" عيش فى أمان من غير دخان احنا أقوى من المخدرات "، كما رفع الأطفال صور محمد صلاح وشعار الحملة" انت أقوى من المخدرات".