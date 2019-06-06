أخبار مصر | "عيش في أمان من غير دخان".. مبادرة صندوق الإدمان للتوعية بأضرار تعاطى المخدرات بالحدائق العامة والمنتزهات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "عيش في أمان من غير دخان".. مبادرة صندوق الإدمان للتوعية بأضرار تعاطى المخدرات بالحدائق العامة والمنتزهات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بمناسبة عيد الفطر المبارك، أطلق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، ورئيس مجلس ادارة الصندوق، اليوم الخميس، مبادرة "عيدك أحلى بدون تدخين وتعاطى .. عيش فى أمان من غير دخان"، وذلك لتوعية الشباب والأطفال بالآثار السلبية للتدخين وتعاطى المخدرات وكذلك توعية الأسر بمراحل الاكتشاف المبكر للتعاطى، وذلك بالحدائق العامة والمنتزهات على مدار أيام عيد الفطر المبارك.

وتهدف المبادرة إلى توعية الشباب بأضرار تعاطى المخدرات وأيضا توعية الاطفال بأضرار التدخين، خاصة التدخين السلبى وتجنب وجود الأطفال فى الأماكن التى يتواجد فيها المدخنين وكذلك رفع وعى النشء بعدم تقليد من يدخنون أو من يتعاطون المخدرات لخطورتها على الصحة، وكذلك حيث يتم تنظيم فاعليات المبادرة فى الحدائق العامة والمنتزهات وأماكن تواجد الأطفال والأسر مثل ساحات صلاة العيد.

وتضمنت المبادرة عروض وأنشطة فنية وتلوين الكراسات وتوزيع بلالين على الأطفال تحمل رسائل توعوية مثل "عيش في أمان من غير دخان" ومكتوب عليها رقم الخط الساخن لعلاج الإدمان "16023"، كما تضمنت المبادرة أيضا رسائل توعية للشباب والأسر بأضرار التدخين وتعاطى المخدرات "كل ساعة ادمان تبعدك عن أسرتك أيام ..عيدك أحلى وأنت بعقلك وسط عيلتك .. ابنك انت قدوته ومثله الأعلى لو بتحبه وخايف عليه ونفسك تحميه من التدخين، خليك انت البداية وبطلها .. التدخين بيسبب تجاعيد في الجلد وبهتان لونه ،لو بشرتك غالية عندك احميها"وغيرها من الانشطة التى تتماشى مع المراحل العمرية المختلفة.

وأكدت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، رئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، بأن المبادرة تستهدف التوعية بأضرار تعاطى المخدرات لمختلف الفئات وكذلك إلقاء الضوء على الخدمات التي يقدمها الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان "16023" وكذلك دور الأسر في الاكتشاف المبكر للتعاطى ومراحل العلاج من خلال المراكز العلاجية الشريكة مع الخط الساخن، والبالغ عددها 23 مركزا علاجيا حتى الآن.

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كما تستهدف المبادرة أيضا إبراز الآثار السلبية لتعاطي المواد المخدرة، وتصحيح المفاهيم المغلوطة عن التعاطي من كون المخدرات تعمل على تنشيط الذاكرة وتساعد على نسيان الهموم وغيرها من المفاهيم الخاطئة لدى البعض، حيث يقوم بشرح أهداف المبادرة مجموعة من المختصين والمتطوعين لدى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان من خلال التواصل المباشر مع المواطنين وأسرهم والرد على استفساراتهم حول طبيعة مرض الإدمان وطرق الوقاية والاكتشاف المبكر للتعاطى‪.‬

من جانبه، أوضح عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى- مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، أنه يتم استخدام أساليب فنية وإبداعية وثقافية لتوعية الاطفال والشباب بأضرار التدخين وتعاطى المخدرات ويتم إطلاق المبادرة فى العديد من الحدائق العامة مثل حديقة حيوان الجيزة والمنتزهات وأماكن تواجد الأطفال وأسرهم مثل ساحات صلاة العيد، حيث تستهدف المبادرة أيضا توعية الأطفال بالبعد عن أصدقاء السوء والتركيز على دور الأسرة في كيفية الاكتشاف المبكر للتعاطي وطرق التواصل مع الخط الساخن لتقديم المشورة أو الخدمات العلاجية بالمجان وفى سرية تامة.

ولاقت المبادرة قبولا كبيرا من جانب الشباب ،كما تفاعل معاها الأطفال ورددوا هتافات ،" عيش فى أمان من غير دخان احنا أقوى من المخدرات "، كما رفع الأطفال صور محمد صلاح وشعار الحملة" انت أقوى من المخدرات".