أخبار مصر | وزيرة التضامن: إجمالي القروض في برنامجي الحد من الفقر وتمويل المشروعات المتناهية الصغر نحو 217 مليون جنيه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة التضامن: إجمالي القروض في برنامجي الحد من الفقر وتمويل المشروعات المتناهية الصغر نحو 217 مليون جنيه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس أمناء المؤسسة القومية لتنمية الاسرة والمجتمع، انه في إطار العمل على رعاية الفئات المهمشة ومحدودي الدخل من خلال العديد من البرامج التدريبية والإنتاجية والتسويقية بلغ اجمالي القروض الدوارة التي قدمتها المؤسسة في برنامجي الحد من الفقر وبرنامج تمويل المشروعات المتناهية الصغر قد بلغ حوالي 217 مليون جنيه منذ بدايتهم وحتى نهاية مارس 2019 لتمويل 65701 مشروع بإجمالي 82583 مستفيد.

وأشارت والي ان الاعوام الأخيرة قد شهدت نمواً في اعداد المستفيدين ونوعية المشروعات الممولة ويستهدف البرنامج تمويل مشروعات وبرامج تنموية تساعد على إيجاد فرص عمل وتنفيذ مشروعات للحد من البطالة بين الشباب وتحسين المستوى الاقتصادي والاجتماعي مع استهداف الفئات الأقل دخلاً والأولى بالرعاية.

Advertisements

وأشار اللواء عبد الحكيم حمودة المدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتنمية الاسرة والمجتمع ان برنامج دعم وتنمية المشروعات المتناهية الصغر قد دشنته الوزارة منذ عام 2007ويقوم بتمويل مشروعات متناهية الصغر لصالح الفئات المستهدفة من خلال برنامج تمويل القروض بالجمعيات حوالي 270 جمعية تعمل على مستوى 23 محافظة وتصل نسبة مشاركة النساء في تنفيذ المشروعات حوالي 43% كما يصل متوسط قيمة القرض الى 3400 جنيه.

كما أضاف حمودة ان برنامج الحد من الفقر تنفذه الجمعية منذ عام 1998 باتفاقية بين الجانب المصري والإيطالي لمحافظة الجيزة وامتد ليشمل محافظات القاهرة الكبرى وهي ( القاهرة والجيزة والقليوبية ) ويقوم على دعم جمعيات تنمية المجتمع المحلي بالمبالغ التي تحتاج اليها لتنفيذ مشروعات متناهية الصغر بالإضافة الى مشروعات تنموية تحتاجها البيئة المحلية حوالي 23 جمعية تعمل على مستوى 3 محافظات وتصل نسبة مشاركة النساء في المشروعات الى 57% ويصل متوسط قيمة القرض الى 3200 جنيه .

واكد المدير التنفيذي للمؤسسة انه في اطار العمل على تمكين المرأة من خلال المشروعات متناهية الصغر في المحافظات الأشد فقراً وقعت المؤسسة بروتوكول تعاون مع مؤسسة بنك كريدي اجريكول مصر للتنمية بقيمة 6 مليون جنيه، وفي اطار اهتمام المؤسسة بدعم مشروع" قرية واحدة منتج واحد " لدعم التجمعات الإنتاجية من خلال إقامة تحالفات إنتاجية وتوفير مصادر تسويقية طويلة الاجل حصلت المؤسسة القومية على منحة قيمتها 150 الف دولار من مؤسسة دروسوس لتطوير صناعة الفخار بقرية النزلة وصناعة الخوص بقرية الاعلام بمحافظة الفيوم.