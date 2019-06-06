مصر | في ثاني أيام العيد.. ضبط 6 قطع أسلحة متنوعة بالدقي

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وجه اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع امن الجيزة، بتكثيف الحملات لضبط الخارجين عن القانون وحائزي الأسلحة النارية والمواد المخدرة، والمشتبه بهم والهاربين من تنفيذ أحكام قضائية بدائرة قسم شرطة الدقي.

وأسفرت جهود الحملة اليوم التي أشرف عليها اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء محمد الألفي نائب مدير المباحث، واللواء مدحت فارس مدير المباحث الجنائية، والعميد عمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة، فى مجال ضبط قضايا إحراز الأسلحة النارية والذخائر عن ضبط قضية إحراز أسلحة نارية بها قطعة واحدة "سنجة"، وفى مجال إحراز الأسلحة البيضاء تم ضبط 5 قضية إحراز سلاح ابيض بهم 5 قطع، وفى النوعيات الأخرى تم ضبط 2 دراجه بخارية بدون ترخيص، وفي مجال ضبط المواد المخدرة تم ضبط 4 قضايا (2 قضايا إتجار، 2 قضية تعاطى بلغت اوزانها كالتالي، 110 جرام حشيش مخدر.

ولاقت الحملة استحسان وارتياح كافة الفئات من المواطنين وطالبو باستمرارها مؤكدين تحياتهم وتقديرهم لجهاز الشرطة والجهود المبولة

وجاري الدفع بحملات مكبرة للتصدي لكافة صور الخروج عن القانون والشرعية مع التنسيق مع الجهات المعنية

وبالعرض على اللواء دكتور مصطفي شحاتة مدير أمن الجيزة، وجه بتحرر المحضر اللازم حيال كل واقعة والعرض على النيابات المختصة لمباشرة التحقيقات.