مصر | الإدارة العامة للمرور توجه حملات لتحقيق الانضباط في أيام عيد الفطر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإدارة العامة للمرور توجه حملات لتحقيق الانضباط في أيام عيد الفطر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وجهت الإدارة العامة للمرور عدة حملات مرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات، وضبط المخالفين منهم.
وأسفرت جهودها خلال 24ساعة عن ضبط التالي:-
في مجال ضبط المخالفات المرورية المتنوعة، ومخالفات السرعة الزائدة
في مجال ضبط المخالفات المرورية المتنوعة، ومخالفات السرعة الزائدة
تمكنت الإدارة العامة للمرور فى حملاتها المرورية بمختلف محافظات الجمهورية من ضبط (4717) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها (1374) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.
فى مجال ضبط القيادة تحت تأثير المواد المخدرة
ووجهت الإدارة العامة للمرور عدة حملات بالتنسيق مع كافة إدارات المرور بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية لضبط قائدى المركبات تحت تأثير المواد المخدرة بالتنسيق مع المختصين بوزارة الصحة، وأسفرت جهود الحملات عن ضبط عدد (25) حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل الأجهزة الأمنية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.