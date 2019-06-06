مصر | الإدارة العامة للمرور توجه حملات لتحقيق الانضباط في أيام عيد الفطر



في مجال ضبط المخالفات المرورية المتنوعة، ومخالفات السرعة الزائدة

تمكنت الإدارة العامة للمرور فى حملاتها المرورية بمختلف محافظات الجمهورية من ضبط (4717) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها (1374) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

فى مجال ضبط القيادة تحت تأثير المواد المخدرة

ووجهت الإدارة العامة للمرور عدة حملات بالتنسيق مع كافة إدارات المرور بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية لضبط قائدى المركبات تحت تأثير المواد المخدرة بالتنسيق مع المختصين بوزارة الصحة، وأسفرت جهود الحملات عن ضبط عدد (25) حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة.

وأسفرت جهودها خلال 24ساعة عن ضبط التالي:-

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل الأجهزة الأمنية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.