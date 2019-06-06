مصر | حجم تعاملاته "مليون دولار".. القبض على تاجر عملة في دكرنس بالدقهلية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حجم تعاملاته "مليون دولار".. القبض على تاجر عملة في دكرنس بالدقهلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت الأجهزة الأمنية، في القبض على تاجر مصوغات لاتجاره في النقد الأجنبي في دكرنس بالدقهلية.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام (تاجر مصوغات - مقيم بدائرة مركز شرطة دكرنس بالدقهلية) بالإاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء من خلال تلقيه العديد من الحوالات بالدولار الأمريكي من أشخاص عدة ببعض الدول العربية على حسابه الشخصى بأحد البنوك، وعقب ذلك يقوم بصرفها وبيعها بما يقابلها بالجنيه المصرى لراغبى شرائها بأسعار السوق السوداء خارج نطاق السوق المصرفية مستفيدًا من فارق سعر العملة، ثم يقوم بتسليمها لذويهم بالبلاد، مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.



وعقب تقنين الإجراءات وبإستدعاء المذكور وبمواجهته إعترف بنشاطه غير المشروع، وتبين أن حجم التحويلات التى تلقاها خلال العامين الماضيين طبقًا للفحص المستندى بلغت (مليون دولار أمريكي).



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.