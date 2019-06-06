مصر | من "عزبة الهجانة" لـ"الحي الراقي".. رحلة القبض على مقتحمي معمل تحاليل مدينة نصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر من "عزبة الهجانة" لـ"الحي الراقي".. رحلة القبض على مقتحمي معمل تحاليل مدينة نصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من ضبط 3 أشخاص لسرقتهم معمل تحاليل بأسلوب كسر الباب بمدينة نصر. وتمكنت قوة من وحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة أثناء المرور لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم من ضبط 3 أشخاص بمنطقة عزبة الهجانة بدائرة القسم، سبق اتهام إثنين منهم في عدد 6 قضايا "سرقة متنوعة – مخدرات" وبحوزتهم (جهاز ميكروسكوب طبي- جهاز تحليل هرمونات- شاشة كمبيوتر- هاتف محمول- ساعة رقمية). Advertisements وبمناقشتهم عن مصدر المضبوطات اعترفوا بسرقتها من داخل معمل تحاليل كائن بدائرة القسم بأسلوب "كسر الباب". وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات وإتهمهم بالسرقة. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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