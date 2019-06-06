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مصر | ضبط 3 عناصر إجرامية عقب سرقتهم معمل تحاليل بمدينة نصر

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ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على 3 عناصر إجرامية عقب قيامهم بسرقة معمل تحاليل بمدينة نصر.

وتعود الواقعة عندماتمكنت قوة من وحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول أثناء المرور لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم من ضبط 3 أشخاص بمنطقة عزبة الهجانة بدائرة القسم، سبق إتهام إثنين منهم فى عدد 6 قضايا "سرقة متنوعة – مخدرات".. وبحوزتهم (جهاز ميكروسكوب طبى- جهاز تحليل هرمونات- شاشة كمبيوتر- هاتف محمول- ساعة رقمية).

وبمناقشتهم عن مصدر المضبوطات إعترفوا بسرقتها من داخل معمل تحاليل كائن بدائرة القسم بأسلوب "كسر الباب"، وبإستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات وإتهمهم بالسرقةء وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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