مصر | "سرقوا كابلات كبائن الكهرباء".. سقوط 5 لصوص بمنطقة المقابر بالخليفة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "سرقوا كابلات كبائن الكهرباء".. سقوط 5 لصوص بمنطقة المقابر بالخليفة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على 5 أشخاص حال قيامهم بسرقة كابلات كهربائية من داخل إحدى كبائن الكهرباء بمنطقة المقابر بالخليفة.

وتعود الواقعة عندماتمكنت قوة من وحدة مباحث قسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة أثناء المرور لملاحظة الحالة بدائرة القسم من ضبط خمسة أشخاص مقيمين دائرة القسم.. حال قيامهم بسرقة كمية من الكابلات الكهربائية من داخل إحدى كبائن الكهرباء الكائنة بمنطقة مقابر الإمام الشافعى بدائرة القسم، وعثر بحوزتهم على (6 لفافات من الكابلات الكهربائية بطول 35 متر- الأدوات التى تُستخدم فى ممارسة نشاطهم الإجرامى- دراجة نارية "تروسيكل" بدون لوحات معدنية ملك وقيادة أحدهم).



وبمواجهتهم اعترفوا بسرقة المضبوطات بأسلوب "القطع" باستخدام الأدوات المضبوط بحوزتهم بقصد التصرف فيها بالبيع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.