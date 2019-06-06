مصر | "حقيبة يد" و"موتوسيكل".. سقوط لصي حدائق القبة في قبضة أمن القاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "حقيبة يد" و"موتوسيكل".. سقوط لصي حدائق القبة في قبضة أمن القاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من ضبط شخصين بتهمة سرقة حقيبة يد بداخلها مبلغ مالي 80 ألف جنيه من مدير شركة بأسلوب الخطف بحدائق القبة.

وتمكنت قوة من وحدة مباحث قسم شرطة حدائق القبة بمديرية أمن القاهرة أثناء المرور بدائرة القسم من ضبط (شخصين أحدهما مطلوب التنفيذ عليه في عدد 3 أحكام حبس جزئي في قضايا "ضرب وسلاح") حال استقلالهما دراجة نارية "ملك وقيادة أحدهما" وبحوزتهما حقيبة يد بداخلها مبلغ مالي 80 ألف جنيه مجهولة المصدر.

وبمناقشتهما عن مصدر المضبوطات اعترفا بسرقتها من مدير شركة استيراد وتصدير بأسلوب "التتبع والخطف" باستخدام الدراجة النارية المضبوطة، عقب قيامه بصرف المبلغ المشار إليه من أحد البنوك بدائرة القسم، وتم التوصل للمجني عليه، وبسؤاله تعرف على المتهمين واتهمهما بالسرقة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.