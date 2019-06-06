شكرا لقرائتكم خبر عن السيطرة علي حريق بالنخيل في الوادي الجديد‎ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت قوات الحماية المدنية، صباح الخميس، من السيطرة على حريق نشب بإحدى مزارع النخيل بمركز الداخلة بمحافظة الوادى الجديد.

تلقى اللواء محمد كمال، مدير أمن الوادي الجديد، بلاغ من إدارة النجدة يفيد نشوب حريق بإحدى مزارع النخيل بقرية بدخلو التابعة لمركز الداخلة، حيث اندلعت النيران بزارعات تقع على الطريق السريع الذي يربط بين مدينة موط والقصر.

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من جانبه، أكد كمال إبراهيم، رئيس مركز الداخلة، أنه فور تلقى البلاغ تم الدفع بسيارات الوحدة المحلية لتدعيم سيارات الإطفاء، لافتا إلى أنه تم إقامة عازل للنيران لمنع امتدادها للمزارع المجاورة لها وتمت السيطرة على الحريق في الحال، وتجري حاليًا عمليات التبريد، وتم تحرير محضر بالواقعة، وجاري إحالته للنيابة لمباشرة التحقيق.

وكان اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، أعلن في وقت سابق أنه سيتم استكمال جميع الخطط الخاصة بتحسين البيئة ومواجهة حرائق النخيل خلال عيد الفطر وذلك حفاظًا على أمن وسلامة المواطنين.

وأشار إلى إن هناك توجيهات لجميع رؤساء المراكز والقرى بمنع المزارعين من التخلص من المخلفات الزراعية وحرقها داخل الحقول والمزارع وتحرير محاضر للمخالفين ومكافحة حرائق النخيل.