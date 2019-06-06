شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز مدينة 6 أكتوبر يطلق مبادرة «خليك إيجابي» للقضاء على ملامح العشوائية بالمدينة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، إطلاق مبادرة «خليك إيجابي» للقضاء على ملامح العشوائية بمدينة 6 أكتوبر، مؤكداً أن المبادرة تهدف لتوحيد الجهود وتفعيل الدور الإيجابي للمجتمع مع الجهاز، من أجل الوصول بالمدينة إلى المظهر الحضاري اللائق.

وأوضح رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، أن المبادرة تحث المواطنين على الحفاظ على نظافة المدينة، ومظهرها الحضاري، ومقاطعة التكاتك والباعة الجائلين، والمأكولات والمشروبات التي يبيعونها، من أجل الحفاظ على صحة المواطنين وسلامتهم.

وفى سياق التواصل المباشر مع سكان المدينة، والوقوف على مشاكلهم، والعمل على حلها، التقى المهندس شريف الشربينى، بمجموعة من سكان الحي الثاني عشر، بمقر جهاز المدينة، بحضور المهندس خالد نايف، نائب رئيس الجهاز للطرق والمشرف على القطاع الشمالي، ومديري الإدارات، ورئيس الحي الثاني عشر، وعضو مجلس الأمناء الممثل لقطاع السكان.

Advertisements

وأوضح رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، أنه تم خلال اللقاء، استعراض أهم المشكلات التي تواجه سكان الحي، وتتمثل في مشكلات النظافة والإنارة والصرف الصحي، والجراجات والشقق المخالفة للنشاط، وشارع كان كان الذي تحول لسوق أثاث مستعمل، ومشكلة إيجار الشقق.

وأضاف المهندس شريف الشربيني، أن حل مشكلة شارع كان كان، يكمن في عمل سوق للأثاث، وبالنسبة لمشكلة الشقق المخالفة للنشاط أسفل العمارات، فيكمن الحل في الأسواق التجارية التي سيتم طرحها قريباً، أما بالنسبة لمشكلة الإيجار، فسيتم تفعيل الاستعلام مع الجهات الأمنية.

وأشار رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر إلى أنه من ضمن المشاكل التي تم عرضها، وجود الباعة الجائلين بجوار مدرسة أحمد زويل، وسيتم حلها من خلال عمل سويقة للخضار والأثاث، ومشكلة عدم وجود وحدة طبية لخدمة سكان الحي، حيث تم التوجيه بدراسة مشروع إنشاء وحدة طبية لخدمة الحي.

وأكد المهندس شريف الشربيني، ضرورة تنفيذ أعمال رفع الكفاءة وتنسيق الموقع بالحي الثاني عشر، وضرورة رفع كفاءة واجهات العمارات، وكذا عمل صيانة دورية لشبكات (المياه، والصرف، والكهرباء، والإنارة)، مع التأكيد على الاهتمام بأعمال النظافة بشكل دوري.

جهاز مدينة 6 أكتوبر يطلق مبادرة «خليك إيجابى» للقضاء على ملامح العشوائية بالمدينة

جهاز مدينة 6 أكتوبر يطلق مبادرة «خليك إيجابى» للقضاء على ملامح العشوائية بالمدينة

جهاز مدينة 6 أكتوبر يطلق مبادرة «خليك إيجابى» للقضاء على ملامح العشوائية بالمدينة

جهاز مدينة 6 أكتوبر يطلق مبادرة «خليك إيجابى» للقضاء على ملامح العشوائية بالمدينة

جهاز مدينة 6 أكتوبر يطلق مبادرة «خليك إيجابى» للقضاء على ملامح العشوائية بالمدينة

جهاز مدينة 6 أكتوبر يطلق مبادرة «خليك إيجابى» للقضاء على ملامح العشوائية بالمدينة

جهاز مدينة 6 أكتوبر يطلق مبادرة «خليك إيجابى» للقضاء على ملامح العشوائية بالمدينة

جهاز مدينة 6 أكتوبر يطلق مبادرة «خليك إيجابى» للقضاء على ملامح العشوائية بالمدينة

جهاز مدينة 6 أكتوبر يطلق مبادرة «خليك إيجابى» للقضاء على ملامح العشوائية بالمدينة

جهاز مدينة 6 أكتوبر يطلق مبادرة «خليك إيجابى» للقضاء على ملامح العشوائية بالمدينة