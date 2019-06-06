شكرا لقرائتكم خبر عن ثانى أيام العيد.. إقبال كثيف على حدائق القناطر الخيرية والمراكب النيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الفترة الصباحية لثانى أيام عيد الفطر المبارك، إقبال كثيف على الحدائق والمتنزهات بالقناطر الخيرية والمراكب النيلية، للاستمتاع بالألعاب المائية والمراكب النيلية، إلى جانب جمال الأشجار النادرة التى تضمها حدائق القناطر الخيرية.

من ناحيته، أكد المهندس محمد الصادق مدير رى القناطر الخيرية، أن الحدائق والمتنزهات والمراكب النيلية بالمدينة شهدت إقبال كثيف فى الساعات الأولى من صباح، اليوم الخميس، على عكس الأمس التى شهدت خلاله إقبال محدود، لم يتعدى الـ 30 ألف زائر للحدائق والمراكب النيلية.

وأضاف "الصادق" لـ ”الخليج 365”، أن الإدارة تعمل على قدم وساق لتنظيف الحدائق وتنفيذ حملات نظافة من خلال العمل فترتين صباحا ومساء، موضحا أنه جرى التنسيق مع مركز الشرطة لعمل نقطة شرطة ثابتة بحديقة عفلة وتوفير قوات أمن مركزى بحدائق القناطر، وتوفير نقطة إسعاف ونقطة تبرع الدم، والتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة لعمل معسكرات شبابية بجميع الحدائق لمساعد إدارة الرى لتنظيم الزيارات فى العيد.

وأضاف "الصادق"، أن إدارة رى الدلتا تمتلك بالقناطر 8 حدائق هى "أبو إردان وحديقة أ وحديقة ب وحديقة عفلة وحديقة النخيل وحديقة التوفيقية أ وحديقة الجامع وحديقة التوفيقية ب" وتتراوح الأسعار من 5 جنيهات إلى 20 جنيها وذلك مراعاة للبعد الاجتماعى للمواطنين كالتالي:

"حديقة النخيل وحديقة أبو إردان" بـ10 جنيهات، "حديقة أ وحديقة ب وحديقة التوفيقية أ وحديقة جامع وحديقة التوفيقية ب" بـ5 جنيهات أما "حديقة عفلة" بـ20 جنيها.

وأوضح، أنه جرى توفير ملاهى ترفيهية للأطفال مجانا داخل حديقة عفلة شاملة تذكرة الدخول والمقررة لمن هم فوق 16 عاما، موضحا أن أيام العيد تشهد توافد المواطنين الزائرين من الساعة 9 صباحا وحتى نهاية اليوم فى كرنفال شعبى للاحتفال بهذه لمناسبة طوال أيام الاحتفالات.



احتفال المواطنين بالحدائق بثانى أيام العيد



احتفال المواطنين بالحدائق بثانى أيام العيد



احتفال المواطنين بالحدائق بثانى أيام العيد

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احتفال المواطنين بالحدائق بثانى أيام العيد



احتفال المواطنين بالحدائق بثانى أيام العيد



احتفال المواطنين بالحدائق بثانى أيام العيد



احتفال المواطنين بالحدائق بثانى أيام العيد



احتفال المواطنين بالحدائق بثانى أيام العيد



احتفال المواطنين بالحدائق بثانى أيام العيد



احتفال المواطنين بالحدائق بثانى أيام العيد



احتفال المواطنين بالحدائق بثانى أيام العيد