صور.. طوابير المواطنين على الأتوبيس النهرى بمرسى ماسبيرو ثانى أيام العيد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد مرسى الأتوبيس النهرى بماسبيرو، ازدحاما شديدا من المواطنين للاحتفال بثانى أيام عيد الفطر المبارك، حيث شهد مرسى محطة الجامعة، إقبالا كبيرا وتكدس بأماكن الانتظار، كما ظهرت الطوابير أمام المرسى بكورنيش النيل.
وسيرت هية النقل العام، عددا كبيرا من الرحلات لحديقة الحيوان منذ السابعة صباحا، كما سيرت 5 رحلات للقناطر الخيرية، ذهاب وعودة، حتى الآن، وينتظر العشرات عودة الأتوبيسات من القناطر لتنظيم رحلات جديدة.
ويشهد الأتوبيس تكثيف أمنى من قوات الشرطة وشرطة النقل والمواصلات، وكذلك تأمين الاتوبيسات بكلاب بوليسية للكشف عن المواد المتفجرة، وبوابات إلكترونية على بوابات الدخول، كما تأمن شرطة المسطحات المائية مسار الرحلات.
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