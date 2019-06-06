شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل: الانتهاء من محطة دمياط متعددة الأغراض بتكلفة 1.3 مليار جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، عن الإنتهاء من تنفيذ محطة جديدة متعددة الأغراض بميناء دمياط بتكلفة استثمارية تبلغ 1.365 مليار جنيه تم إنشاؤها تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وبتنفيذ عدد من الشركات الوطنية المصرية، مشيرًا إلى أن المحطة تشتمل على أرصفة بأطوال 630 متر وعمق- 17 متر ومجهزة بساحات خلفية تبلغ مساحتها 50 ألف متر مربع ومن المنتظر أن تصل الطاقة الإستيعابية لها حوالي 4 مليون طن سنويًا.

وأوضح الوزير أن هذا المشروع يمتاز بأنه مجهز بكافة المرافق اللازمة لخدمة السفن والبضائع من طلمبات مكافحة حريق بالمياه المالحة وصرف مطر للساحات وأماكن لتغذية السفن بالمياه العذبة وإمكانية إمداد السفن بالكهرباء ضمن منظومة (OPS)، والتي يتفرد بها ميناء دمياط بين موانئ شرق المتوسط وكذا أماكن مخصصة لاستقبال الصرف الصحي ومخلفات الزيوت الخاصة بالسفن ومجهز أيضًا بإمكانية شحن وتفريغ الزيوت والمولاس وسوف تساهم تلك المحطة بعد إفتتاحها في تقليل زمن إنتظار السفن خارج الميناء وزيادة كمية البضائع المتداولة وزيادة أنواع وأحجام السفن المتعاملة وزيادة مساحات التخزين داخل الميناء.

وأشار إلى أن هذا يأتي في إطار الإهتمام الذي توليه الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل، لتطوير منظومة النقل البحري، وتطوير كافة الموانئ البحرية وفقا للمخطط الشامل للموانئ المصرية البحرية الذي يتم إعداده حاليًا والذي يرتكز على الاستفادة من الموقع الجغرافي للموانئ المصرية، وتعظيم الميزة التنافسية للموانئ المصرية لخدمة التجارة الدولية، وزيادة حصتها من تجارة الترانزيت والاستفادة القصوى من التسهيلات المتاحة بالموانئ وذلك لتدعيم الاقتصاد القومي.