شكرا لقرائتكم خبر عن 10 آلاف زائر لحديقة حيوان الإسكندرية في أول أيام العيد.. والحصيلة تتجاوز 45 ألف جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبلت حديقة حيوان النزهة باللإسكندرية الآلاف من المرتادين من الاسكندرية والمحافظات المجاورة في أول أيام عيد الفطر المبارك أمس وسط اجراءات تأمينية مشددة لتوفير الجو الملائم للزوار للاستمتاع بالحيوانات والمساحات الخضراء .

وقال الدكتور علاء الدمياطى مدير عام الحديقة أن حديقة حيوان الاسكندرية استقبلت أمس 10 آلاف زائر بحصيلة اجمالية بلغت نحو 45 ألف جنيه كحصيلة بوابات مشيرا إلى أن البحر وامتحانات الثانوية العامة والاحتفلات الأسرية ساهمت في ضعف الاقبال على الحديقة في أول أيام العيد.

وأوضح- في تصريحات لـ«المصرى اليوم» – أنه يتم مواجهة حرارة الشمس بخراطيم مياة فضلاً عن التعامل مع الحيوانات الكبيرة «العواجيز» برفع مناعتها من خلال إعطائها جرعات فيتامينات وأملاح معدنية وتكثيف معدلات الأغذية لهم لتمكينها من التغلب على السن المتقدم مشيرة إلى أنه يتم الاستعانة بألواح ثلج للدببة حال اشتداد درجات الحرارة .

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ولفت إلى أنه تم تخصيص ركن للاطفال بالحديقة لاستمتاع الزائرين وانشاء وحده المهر بعد تجديد الكاريتا وزيادة منافذ البيع تجنبا للزحام في العيد بالإضافة إلى تشغيل الإذاعة الداخلية لتنبيه التائهين وإمداد الحديقة بأقول شرطية والتي سيتم توزيعها على جميع الابواب والحديقة والاسعاف للمحافظة على الامن وسلامه الجمهور .

وفى سياق متصل قال محمد متولى مدير عام الاثار الاسلامية والقبطية واليهودية في الاسكندرية والساحل الشمالى أن قلعة قايتباي حققت معدل زيارات جيد خلال أول أيام عيد الفطر المبارك على الرغم من تزامن اجازة العيد مع الاستعدادات لامتحانات الثانوية العامة وتفضيل المواطنين الاحتفالات الاسرية بين العائلات بدلاً من الذهاب إلى المواقع المفتوحة والكورنيش في أول أيام العيد.

وأضاف «متولى» أن ايرادات القلعة نتاج تذاكر الدخول من الزوار المصريين والعرب الاجانب بالاضافة إلى معرض الاحياء البحرية المرفق بالقلعة .

وقال «متولى» أن القلعة اتخذت كافة الاستعدادات الأمنية اللازمة من خلال تكيف تواجد شرطة السياحة والمراقبين بخلاف تشكيل لجنه عمليات لمتابعة وتسهيل دخول الزائرين والتأكد من عدم تشويه الأثر والحفاظ عليه .