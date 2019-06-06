شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس امتحانات الثانوية: جاهزون للاختبارات.. ولا احتمالية لتسريب الأسئلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال خالد عبد الحكم، مدير الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس امتحانات الثانوية العامة، إنه تم الاستعداد بشكل جيد لامتحانات الثانوية العامة، وتم وضع ضوابط قوية للسيطرة على أى تجاوزات، وستكون امتحانات منضبطة تحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب، ومستعدين لانطلاق الامتحانات.

وشدد نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة، فى تصريحات لـ" الخليج 365"، أنه لن يحدث أى تسريب للأسئلة وأيضا لا يوجد أى احتمالية لتسريب الأسئلة، حيث أن هناك تأمين وإجراءات أمنية مشددة أثناء طبع وتوزيع الأسئلة على المديريات بما يتناسب وأهمية الحدث، كما أن وقائع الغش الإلكترونى التى حدثت العام الماضى لن تتكرر هذا العام، نظراً للإجراء الذى تم اتخاذه، والذى لن يعلن عنه إلا فى وقته.