شكرا لقرائتكم خبر عن توقف الحركة بحدائق الأهرام بعد إصابة 5 أشخاص إثر انقلاب سيارة أعلى الطريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصيب 5 أشخاص، بعدما انقلبت بهم سيارة أعلى الطريق بمنطقة حدائق الأهرام، مما أدى إلى توقف حركة المرور، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى. تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة، بلاغا من الخدمات المعينة بحدائق الأهرام، بوقوع حادث مرورى، على الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات. Advertisements

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