سيارة مشبوهة توقع تاجر هيروين بطريق الواحات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: تمكنت دورية أمنية من ضبط متهما بالاتجار في الهيروين بطريق الواحات. البداية في أثناء مرور قول أمني من إدارة تأمين أكتوبر بمنطقة زويل طريق الواحات دائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر، تمكنوا من ضبط "محمد. ع" 25 سنة، سائق، حال استقلاله سيارة "هيوندا النترا" بدون رخصة تسيير أو قيادة. بسؤاله قرر أن السيارة ملك شقيقة والدته وتدعى "زينب. ح" وبتفتيش السيارة عثر بداخلها على 22 تذكرة هيروين ومبلغ 1100 جنيه وهاتف محمول. اعترف المتهم بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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