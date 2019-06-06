إصابة 5 مواطنين فى حادث انقلاب سيارة بحدائق الأهرام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
أصيب 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة "سوزوكي" بمنطقة حدائق الأهرام.
مسئول غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة، تلقى بلاغا من الخدمات المعينة بوقوع حادث مروري بمنطقة حدائق الأهرام مما أدى إلى توقف حركة المرور، على الفو تم الدفع بأحد أوناش المرور لرفع حطام الحادث.
وبالفحص تبين أن الحادث أسفر عن إصابة 5 من ركاب السيارة نُقلوا لأقرب مستشفى لتلقي العلاج.
فيما تم إعادة حركة السير لطبيعتها، وجرى تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
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