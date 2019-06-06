نادي القضاة يدين حادث العريش الإرهابي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

أدان نادي قضاة مصر بأشد عبارات الاستنكار الحادث الإرهابي الذي وقع أمس الثلاثاء، واستهدف كمين العريش الأمني، مسفرًا عن سقوط شهداء من رجال الشرطة البواسل.

صرح بذلك المستشار رضا محمود السيد المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة.

وأعرب نادي القضاة، في بيان صحفي اليوم الخميس، عن خالص تعازيه وصادق المواساة لأهالي وذوي الشهداء الأبرار، وأكد أن تلك الأعمال الإرهابية الخبيثة لهي أكبر دليل على النفوس الخربة والمغيبة لهؤلاء الشرذمة من الإرهابيين الذين انتزعت من قلوبهم كل معاني الإنسانية والرحمة وبرأت منهم ومن أفعالهم الشيطانية كل الأديان.

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وشدد النادي على تضامنه مع رجال الشرطة البواسل في دفاعهم بكل بسالة عن أمن المواطنين وسلامهم الاجتماعي، باذلين الجهد ومواصلين العطاء، مؤكدين أنهم العين الساهرة بقيامهم بواجبهم الوطني بحماية الجبهة الداخلية لمصرنا الغالية ليبيت جموع أفراد الشعب المصري العظيم، آمنين على يومهم وغدهم ومستقبلهم.

كما أعرب نادي القضاة عن تقديره للدور البطولي الذي يقومون به، حفاظًا على أمن وسلامة الشعب المصري، مؤكدًا وقوف جميع أبنائه خلف مؤسسات الدولة وأجهزة الأمن في جهودها من أجل اجتثاث بؤر الإرهاب السرطانية من جذورها.

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