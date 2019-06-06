أخبار مصر | مهمة جديدة لصندوق تطوير العشوائيات في القاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مهمة جديدة لصندوق تطوير العشوائيات في القاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد صندوق تطوير العشوائيات لمهمة جديدة خلال العام الحالي، بتطوير عدد من المناطق العشوائية والخطرة داخل القاهرة والتي لا تصلح للحياة الآدمية ، ضمن خطة القيادة السياسية للقضاء علي العشوائيات وتوفير حياة كريمة وإنسانية للمصريين ويستهدف الصندوق في خطته هذه المرة مجموعة من المناطق دفعة واحدة لبدء الإزالات والإشغالات تمهيدا لإقامة مناطق سكنية راقية كروضة السيدة زينب.

المنطقة الأولى التي يستهدفها الصندوق "حكر السكاكينى" بالشرابية وهي منطقة مهددة للحياة من الدرجة الثانية وأغلب مبانيها من الطين بحوائط مائله و منازل خشبية وحوارى مكتظة بالسكان ويتشارك الاهالى دور المياه والخدمات الاخرى ، وسيتم نقل حوالى 800 أسرة إلي مشروع المحروسة السكني الجديد.

وسينتقل الأهالى إلى المحروسة ذات الوحدات المجهزة بالأثاث والأجهزة الكهربائية دون مقابل مع توفير سيارات لنقل الأسر وأمتعتهم للتسهيل عليهم للانتقال لحى السلام ثان، حيث يتم السماح بنقل المتعلقات البسيطة من فرش وملابس حيث إن الوحدة مجهزة بالكامل من أثاث وأجهزة كهربائية ،ويعتبر مشروع المحروسة من المشروعات السكنية المجهزة بكافة الخدمات من مدارس ومستشفيات وطرق وأماكن تجارية وترفيهية وملاعب وغيرها من مستلزمات الحياة الآدمية.

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أما المنطقة الثانية التي يستهدفها صندوق تطوير العشوائيات في خطته هي " ترعة الطوارئ " بالسلام حيث سيتم إزالة ٦٠٠ عشة وسكين المواطنين في مشروع اهالينا السكني الجديد.

والمنطقة الثالثة في التطوير هي "سور مجرب العيون التاريخي" حيث من المخطط أن تبد، أعمال هدم مدابغ سور مجرى العيون التاريخى تمهيداً لتحويل المنطقة لمركز ثقافة عالمى يتناسب مع عاصمه الألف عام، وسيتم نقل المدابغ إلى مدينة الروبيكى العالمية للجلود التى تستخدم أحدث تكنولوجيا في عملية الدباغة.

ومن المخطط أن تتحول منطقة سور مجرب العيون وفقا للتطوير الجديد من بؤره عشوائية وسرطان فى قلب عاصمة الألف عام إلي منارة ومركز إشعاع حضارى فمن المقرر إنشاء مسار حدائق يبدأ من ميدان ابو الريش حتى سور مجرى العيون ، وتطوير وتجديد ميدان السلخانه ، وإنشاء حديقه سور مجرى العيون الحضرية، وتطوير المنطقة السكنية جنوب السور تشمل منطقه سكنيه فوق متوسطة ومتوسطة واقتصادية وملاعب رياضية.

أما تطوير المنطقة الاثرية في تلك المنطقة سيشمل إنشاء متحفان، ومركز ثقافي، وفنادق مول تجارى رئيسى ومراكز إدارة بمساحة 5 أفدنة، وإنشاء محور خدماتى ترفيهى يضم بنوك ومسارح ودور سينما وسوق كتاب وجامعة ومعهد ومستشفيات خاصه ومراكز استشفاء وشركات سياحة.