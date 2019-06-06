أخبار مصر | غدًا.. آخر أيام تشغيل المترو بمواعيد رمضان وعيد الفطر للثانية صباحا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدًا.. آخر أيام تشغيل المترو بمواعيد رمضان وعيد الفطر للثانية صباحا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواصل شركة المترو استمرار تشغيل المترو بنفس مواعيد شهر رمضان حتى يوم غدا الجمعة "ثالث أيام عيد الفطر المبارك"، حتى الثانية صباحا.

وتعود شركة المترو ابتداء من السبت المقبل، إلى العمل بجداول التشغيل الطبيعية التى تصل ساعات التشغيل اليومية خلالها إلى 20 ساعة، وذلك بعد انتهاء العمل بمواعيد شهر رمضان التى كان يستمر التشغيل خلالها حتى الساعة الثانية من صباح اليوم التالى.

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وتشمل جداول التشغيل الطبيعية قيام رحلة آخر قطار بالخط الأول من محطة البداية بالمرج الجديدة الساعة 11.50 قبل منتصف الليل متجهة إلى حلوان، وتقوم آخر رحلة قطار من حلوان 11.40 قبل منتصف الليل متجهة إلى المرج، بحيث تنتهى آخر رحلة فى الاتجاهين بمحطة النهاية الواحدة بعد منتصف الليل.

وتقوم رحلة آخر قطار بالخط الثانى من محطة البداية بشبرا الخيمة الساعة 12 منصف الليل متجهة إلى المنيب، وتقوم رحلة آخر قطار من محطة البداية بالمنيب 12 منتصف الليل متجهة إلى شبرا الخيمة، كما تقوم رحلة آخر قطار بالخط الثالث من محطة البداية بالعتبة 12.25 صباحا متجهة إلى الأهرام بمصر الجديدة.

كما تقوم رحلة آخر قطار بالخط الثالث من محطة الأهرام بمصر الجديدة 11.40 قبل منتصف الليل متجهة إلى العتبة، على أن يلتقى آخر قطار بالخط الثالث مع آخر قطار بالخط الثانى فى محطة العتبة 12.25 صباحا، ويلتقى آخر قطار بالخط الأول مع آخر قطار بالخط الثانى فى محطة أنور السادات 12.30 صباحا.