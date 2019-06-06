76% من القراء يؤيدون تشكيل لجنة لتوحيد استطلاع هلال عيد الفطر للدول العربية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى استطلاع للراى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تشكيل لجنة لتوحيد استطلاع هلال عيد الفطر للدول العربية، أيد غالبية القراء مطالب تشكيل لجنة لتوحيد استطلاع هلال عيد الفطر للدول العربية. وأيد 76% من القراء مطالب تشكيل لجنة لتوحيد استطلاع هلال عيد الفطر للدول العربية، بينما عارض 20% من القراء مطالب تشكيل لجنة لتوحيد استطلاع هلال عيد الفطر للدول العربية، فى الوقت الذى أعرب فيه 4% من القراء عن عدم معرفتهم بموضوع الاستطلاع.



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