أخبار مصر | تفاصيل جديدة بشأن طقس اليوم الخميس ثانِ أيام عيد الفطر في مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تفاصيل جديدة بشأن طقس اليوم الخميس ثانِ أيام عيد الفطر في مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم طقس لطيف على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة ، شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارا لطيف ليلا، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة على غرب البلاد، ومناطق من جنوب الصعيد وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

كما توقع خبراء الأرصاد أن تنشط الرياح الشمالية الغربية على أغلب الأنحاء وتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب سيناء، وجنوب البلاد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك، وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، يكون خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، يكون معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

الصغرى العظمى

القاهرة 23 36

شبين الكوم 24 36

طنطا 23 34

دمنهور 23 31

الإسكندرية 23 30

بلطيم 23 31

مطروح 22 26

السلوم 20 26

سيوة 23 35

بورسعيد 24 28

دمياط 24 28

الزقازيق 22 35

الاسماعيلية 23 36

السويس 23 36

العريش 23 30

رفح 24 29

رأس سدر 25 36

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نخل 18 35

نويبع 27 40

طابا 26 38

كاترين 17 32

الطور 21 34

شرم الشيخ 30 40

الغردقة 29 41

مرسى علم 25 38

الفيوم 25 37

بنى سويف 25 37

المنيا 24 39

أسيوط 25 40

سوهاج 26 41

قنا 27 43

الأقصر 30 45

أسوان 31 46

أبوسمبل 31 45

الوادى الجديد 28 45

شلاتين 28 39

ابو رماد 29 38

حلايب 30 37

رأس حدربة 30 36